Oproep | Zoekt u een huurwoning, maar wil dat maar niet lukken?

Voor elke woning die in Vlaanderen te huur komt, dienen zich gemiddeld zestien kandidaten aan, met in de steden uitschieters tot ruim tachtig geïnteresseerden. Het aantal kandidaat-huurders is op een jaar tijd met een derde gestegen, schrijft de krant De Tijd. En dus is de concurrentie moordend, de zoektocht moeizaam.

