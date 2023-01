Amerikaanse universiteit slikt beschuldigingen van islamofobie in na rel over Mohammedprent

De Amerikaanse Hamline University komt terug op de beschuldigingen van ‘islamofobie’ aan het adres van een intussen ontslagen docente. Zij had in een college een afbeelding van de profeet Mohammed had laten zien.

‘We hadden de term “islamofoob” niet in de mond moeten nemen’, erkent de Amerikaanse Hamline University. ‘Zoals alle organisaties begaan ook wij fouten. Omdat we het belangrijk vinden dat ook moslimstudenten zich thuisvoelen aan onze universiteit, hebben we toen taal gebruikt die niet strookt met onze visie op academische vrijheid.’

Nadat docente Erika López Prater in haar lessen een 14de-eeuwse afbeelding had getoond van de profeet Mohammed, luidde het statement van de universiteit nog dat het ging om ‘onattent, respectloos en islamofoob gedrag’. Het jaarcontract van de docente zou niet worden verlengd. In een e-mail naar de studenten stond dat ‘respect voor de moslimstudenten zwaarder had moeten wegen dan de academische vrijheid’.

‘Gevoel dat ik er als moslim niet bijhoor’

López Prater liet via haar advocaat weten dat dergelijke statements haar ‘levenslang zouden achtervolgen’. De docente had ruim van tevoren en herhaaldelijk laten weten dat ze omwille van pedagogische doelstellingen een afbeelding van de profeet zou tonen. Wie aanstoot nam aan de afbeelding, kreeg zo voldoende ruimte om de aula te verlaten.

Moslimstudente Aram Wedatalla bleef zitten, maar reageerde alsnog geschokt op de prent. ‘Ik had zoiets van, dit kan niet waar zijn. Als een moslim, als een zwart persoon, heb ik niet het gevoel dat ik erbij hoor. En ik denk niet dat ik er ooit bij zal horen in een gemeenschap waar ze mij niet op prijs stellen en ze mij niet het respect geven dat ik aan hen geef’, verklaarde ze.

López Prater spande een rechtszaak aan tegen de universiteit om haar ontslag en de bijbehorende beschuldigingen aan te vechten. Meteen na het ontslag sprongen ook studenten en collega’s in de bres voor de docente. Een petitie voor ‘goede, onafhankelijke informatie’ over de geschiedenis van de islam kon meteen op duizenden handtekeningen rekenen.