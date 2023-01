Europese autoverkoop zakt naar laagste niveau in bijna dertig jaar

De verkoop van nieuwe auto’s is vorig jaar teruggevallen tot het laagste peil sinds 1993. Dat was vooral te wijten aan het gebrek aan onderdelen.

Het onderdelentekort kelderde vooral tijdens de eerste jaarhelft van 2022 de autoverkoop in Europa, meldt de Europese autofederatie Acea.

Begin dit jaar wees de Belgische automobielfederatie Febiac er al op dat de autoverkoop in ons land in 2022 gedaald was naar het laagste peil sinds 1995.

Uit de Europese cijfers blijkt ook dat Duitsland vorig jaar tegen de stroom is ingegaan. Het was de enige van de vier grootste automarkten in de EU die 2022 heeft afgesloten met een groei tegenover het jaar voordien. Er werden 1,1 procent meer nieuwe personenwagens verkocht. In Italië (-9,7 procent), Frankrijk (-7,8 procent) en Spanje (-5,4 procent) daalde de verkoop. In ons land ging het om een achteruitgang met 4,4 procent.

Het ziet er wel naar uit dat het om een tijdelijke terugval gaat. Sinds augustus vorig jaar liggen de Europese verkoopcijfers telkens hoger dan in dezelfde maand in 2021. In december ging het om een toename van 12,8 procent. In België was dat zelfs iets meer dan 20 procent.

Volkswagen Group bleef vorig jaar de grootste autogroep in de Europese Unie, met een marktaandeel van 25,1 procent. Voor Stellantis met een marktaandeel van 19,7 procent en Renault Group met 10,6 procent.