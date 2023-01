Een Youtuber met de naam Daniel Jarvis heeft dinsdag een live-uitzending op de Britse openbare omroep verstoord door minutenlang gekreun af te spelen via een verstopte gsm in de studio. ‘Match of the day’-presentator Gary Lineker probeerde de stoorzender eerst te negeren, maar zag er uiteindelijk de humor van in. ‘Het is nogal heet in de studio’, lachte hij.