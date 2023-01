Voor het eerst in meer dan een jaar is opnieuw een komeet met het blote oog te zien. Als het meezit. Want net als katten doen kometen graag hun goesting.

In januari en februari komt komeet C/2022 E3 (ZTF) zo dicht bij de aarde dat ze mogelijk met het blote oog te zien is. Dat zorgt her en der voor jubelkreetjes. Zeker omdat de laatste keer dat deze komeet ...