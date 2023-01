De Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken, Denis Monastirski, is een van de achttien slachtoffers van een helikoptercrash in Kiev.

Bij een helikoptercrash in een voorstad in Kiev is onder meer Denis Monastirski, de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken, omgekomen. In totaal zouden er achttien doden gevallen zijn, onder wie ook kabinetsmedewerkers. Dat heeft de nationale politiechef bekendgemaakt.

De helikopter van de nooddiensten crashte vlak naast een kinderdagverblijf, waar op dat momenten kinderen en personeel aanwezig waren. Drie kinderen zijn omgekomen, tien anderen raakten gewond. ‘Iedereen in het kinderdagverblijf is inmiddels geëvacueerd’, schreef gouverneur Oleksi Koeleba op Telegram.

Het is nog niet bekend waardoor de helikopter neerstortte. Negen van de zestien doden zouden zich aan boord van het toestel bevonden hebben. Tweeëntwintig mensen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, onder wie tien kinderen.

Op videobeelden is een brandend gebouw te zien en is het geschreeuw van mensen hoorbaar, meldt Reuters.