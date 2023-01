De wachttijd voor onderzoek in een multidisciplinair centrum loopt op tot meer dan een jaar. Daardoor duurt het langer om een diagnose van ADHD, autisme, of een andere ontwikkelingsstoornis te krijgen. Bent u ook aan het wachten, voor uzelf of uw kind?

En wil u ons vertellen waarom dat lastig is, en waarom een diagnose belangrijk is? Laat het ons weten, en geef ook uw telefoonnummer mee. Vul het invulformulier in of mail ons op binnenland@standaard.be.