Robert Beijer opgepakt in Thailand

In Thailand is oud-rijkswachter Robert Beijer opgepakt na een huiszoeking in zijn woning in het kader van het onderzoek naar de Bende van Nijvel Het was RTBF die het nieuws meldde en het werd aan De Standaard bevestigd.

De huiszoeking vond plaats in het huis van Beijer in Pattaya. Een Belgische rogatoire commissie die bestaat uit politiemensen, de onderzoeksrechter Martine Michel en een federaal magistraat is al een aantal dagen ter plaatse. De huiszoeking en arrestatie lijken een van de laatste kansen om een doorbraak te forceren in het onderzoek naar de Bende van Nijvel in de hoop zaken te vinden die Beijer zouden linken aan de Bende van Nijvel.

Beijer zelf werd opgepakt door de Thaise autoriteiten omdat tijdens de huiszoeking aan het licht kwam dat hij illegaal in het land verbleef maar ook voor een aantal financiële inbreuken. Dat vernam De Standaard.

Geen bewijs

Robert Beijer en de Bende Van Nijvel zijn sinds de jaren tachtig vaak in één adem genoemd. Maar tot vandaag is er geen bewijs gevonden dat hij er iets mee te maken heeft. Zelf heeft hij zijn betrokkenheid altijd ontkend in tientallen interviews en zelfs in een boek. Beijer en zijn toenmalige kompaan bij de rijkswacht, Madani Bouhouche, pleegde in de jaren ‘80 verschillende criminele feiten maar hun betrokkenheid bij de Bende hebben ze altijd ontkend.

Eind 2017 noemde de broer van wijlen rijkswachter Christian Bonkoffsky, heel even de vermeende Reus van de Bende van Nijvel, Beijer nog als een van de mannen die hij samen met zijn broer had gezien ten tijde van de aanslagen. Het was de zoveelste keer dat ex-rijkswachter Robert Beijer werd genoemd in het dossier van de Bende van Nijvel. Maar ook deze keer was het een maat voor niets. Bonkoffsky vroeg een confrontatie, Beijer stemde daarin toe, maar die kwam er niet. Volgens het gerecht omdat de kans op succes of een doorbraak nihil zou zijn.