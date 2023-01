Pijnlijke exit Rafael Nadal: geblesseerde Spanjaard kansloos uitgeschakeld in tweede ronde

Rafael Nadal is in de tweede ronde al uitgeschakeld op de Australian Open. De 36-jarige titelverdediger blesseerde zich aan het einde van de tweede set en kon daarna haast niet meer lopen. De Amerikaan Mackenzie Mcdonald haalde het uiteindelijk makkelijk in drie sets: 4-6, 4-6 en 5-7. Pijnlijke exit voor Nadal, de nummer één van de wereld.