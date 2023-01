Meer dan honderdduizend Belgen zullen hun energiepremie toch zélf moeten aanvragen

Als het basispakket energie van twee keer 196 euro nog niet is toegekomen, is de kans groot dat het ook niet meer vanzelf zal komen. En daar hoeft geen overlijden of recente verhuizing aan de basis te liggen: een verkeerde schrijfwijze van je naam kan volstaan om het mis te doen gaan. De vorige premie kwam daardoor bij meer dan honderdduizend mensen niet aan.

Meer dan 105.000 mensen hebben de vorig jaar toegekende verwarmingspremie pas gekregen nadat ze die zelf aanvroegen bij de FOD Economie. Nog eens 20.000 mensen wachten nog op een uitspraak. De verwachting is dat het ‘basispakket energie’, waarbij je 196 euro per maand terugkrijgt voor elektriciteit en gas, even veel mensen heeft overgeslagen. Wie het nog niet kreeg voor november en december, kan het vanaf maandag manueel aanvragen.

Fiscaal expert Jef Wellens van Taxworld.be zat in die situatie. ‘Iedereen kent me als Jef, maar in het rijksregister sta ik als Jozef. En dat werd niet herkend’, zegt hij. ‘Intussen heb ik het aangepast op mijn energiecontract, in de hoop dat het nu wel gaat toekomen.’

J(oz)ef is lang niet de enige. De automatische matching op naam is volgens de FOD Economie een belangrijke reden waarom het soms misloopt met de automatische uitbetaling van de premie. Een schrijffout in de naam op je energiecontract, een contract op naam van ‘de familie Janssens-Peeters’ in plaats van één bewoner of een contract dat nog op de naam staat van een allang overleden partner: het is reden genoeg om de premie niet automatisch te krijgen.

‘We hopen dat veel mensen na vorige keer de aanpassing hebben gedaan’, zegt Lien Meurisse van de FOD Economie. Vorige zomer werd geschat dat 15 procent van de bevolking (775.000 gezinnen) de automatische toekenning misliep, maar dat bleek een grote overschatting omdat er ook de tweede verblijven in waren meegerekend.

Ook mensen die pas verhuisd zijn of geen eigen meter hebben, zoals bewoners van een appartement met gedeelde verwarming, krijgen de premies niet automatisch. In totaal vroegen 264.556 mensen zelf de verwarmingspremie van 100 euro aan, waarvan er 246.074 zijn verwerkt. Maar ‘meer dan de helft bleek onterecht, bijvoorbeeld omdat ze niet gezien hadden dat zij of iemand anders van het gezin de premie hadden ontvangen’, zegt Meurisse. Al 105.000 huishoudens kregen het geld achteraf wel.

Wie het basispakket energie nog niet kreeg, kan die vanaf komende maandag aanvragen bij de FOD Economie. De overheidsdienst gaat ook nog een pagina met uitleg lanceren om het aantal onterechte aanvragen tot een minimum te beperken.