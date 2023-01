Zonnig en droog, maar winterse buien in het vooruitzicht

Woensdag schijnt de zon. Aan zee kan een bui vallen, maar elders blijft het droog. In de namiddag komen meer wolken opzetten vanaf de Noordzee.

De maxima klimmen tot 2 graden in de Ardennen, 4 graden in Vlaanderen en 6 graden aan zee. Dat meldt het KMI.

De nacht van woensdag op donderdag is bewolkt. Het KMI voorspelt regen- of hagelbuien aan zee en buien van smeltende sneeuw in Laag- en Midden-België. De buien bereiken tegen het einde van de nacht de Oostkantons, waar dan sneeuw kan vallen. De minima liggen rond -5 en -6 graden op de Ardense hoogten, rond het vriespunt en -1 graad in het centrum van het land en rond 3 of 4 graden aan zee.

Donderdag zijn er aanvankelijk in het oosten nog wat sneeuwbuien, maar elders is er zon en blijft het droog. Aan het einde van de namiddag neemt de kans op winterse buien vanaf de Noordzee weer toe. De maxima schommelen tussen -2 en 1 graden in Hoog-België en tussen 3 en 5 graden elders.

Vrijdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Na de middag duiken er wat meer lage wolken op. Tegen de avond wordt de kans op een winterse bui groter vanaf het noorden van het land. De maxima schommelen rond 4 graden in het centrum van het land.

Tijdens het weekend stijgt het kwik maar net boven het vriespunt. Zaterdag is er na de middag kans op zon, maar zondag blijft het op veel plaatsen grijs.