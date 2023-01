Nieuwe Marvel-films weer welkom in Chinese bioscopen

Marvel Studios heeft dinsdag (lokale tijd) Chinese releasedatums aangekondigd voor twee vervolgfilms uit hun superhelden-stal. Het is de eerste keer in bijna vier jaar dat nieuwe films van de studio in Chinese bioscopen uitgebracht worden.

Black Panther: Wakanda Forever komt op 7 februari uit in de Chinese theaters en Ant-Man and the Wasp: Quantumania is te zien vanaf 17 februari, zo laat Marvel weten op het Chinese sociale medianetwerk Weibo. De laatste Marvel-film die in de Chinese bioscopen te zien was, was Spider-Man: Far from Home in juli 2019.

Waarom latere films van Marvel niet in China in de bioscoop te zien waren, is onduidelijk. Het zou te maken kunnen hebben met het feit dat moederstudio Disney geweigerd heeft om verwijzingen naar relaties van hetzelfde geslacht, zoals in bijvoorbeeld in de films Eternals en Doctor Strange and the Multiverse of Madness, te verwijderen.

Het wegvallen van de Chinese markt heeft Disney de afgelopen jaren tientallen miljoenen dollars gekost. De eerste Black Panther bracht 105 miljoen dollar (105 miljoen euro) op in Chinese theaters, terwijl de tweede Ant-Man-film 121 miljoen dollar opleverde, aldus persbureau Reuters.