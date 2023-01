Een colonne trekmieren op een militair deuntje: in ‘Onze natuur’ zit alles goed

Een sterke maag komt van pas bij het bekijken van de docureeks Onze natuur. Wanneer een arrogante kauw in het Zwin een weerloos meeuwenkuiken aan mootjes prakt, zonder daarna zelfs maar het fatsoen te hebben om het slachtoffer te consumeren, draait de camera niet weg. Ook de beelden van een stuiptrekkende muis in de Kikbeekvallei, die even tevoren nog manmoedig een giftige adder te lijf ging, zijn niet voor gevoelige zielen.

Maar de natuur draait nu eenmaal om eten en gegeten worden, en dan is een documentaire die de sentimentaliteit achterwege laat een verademing. Gelukkig voor de makers is er ook nog seks. Veel seks, want ...