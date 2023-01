Wegen en Verkeer waarschuwt voor gladde wegen en fietspaden op donderdagochtend

De combinatie van vrieskou en winterse neerslag veroorzaakt donderdag mogelijk gladde wegen en fietspaden tijdens de ochtendspits. Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vraagt weggebruikers extra voorzichtig te zijn, zeker morgenvroeg. Door de winterse neerslag kan het strooizout wegspoelen.

Komende nacht schommelen de wegdektemperaturen in alle provincies in Vlaanderen rond het vriespunt. In de oostelijke helft van het land, in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg is er tegen de ochtend bovendien kans op winterse neerslag.

‘Belangrijkste devies is om snelheid te matigen en voldoende afstand te houden’, benadrukt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). ’Hou trouwens ook voldoende afstand van onze strooiwagens, mocht je er vannacht een tegenkomen op je route. Check de website van het Vlaamse Verkeerscentrum voor je vertrekt en maak melding van sneeuw of gladheid op je route via de KMI-app.’

De strooidiensten van AWV volgen komende nacht de toestand van de snelwegen, gewestwegen en fietspaden op en rijden uit waar nodig. Dit winterseizoen is al 8.400 ton strooizout verbruikt.