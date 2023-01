Man die aan huis minister Verlinden kwam solliciteren als ‘nationaal drugscommissaris’ opgesloten in instelling

Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar een 32-jarige man die maandagochtend voor de deur van de woning van minister Annelies Verlinden in Schoten stond. Hij maakte kabaal en beweerde dat hij wou solliciteren voor de functie van ‘nationaal drugscommissaris’. Hij is opgepakt en opgesloten in de afdeling psychiatrie.

De 32-jarige N.V., die ook uit Schoten afkomstig is, stond maandagochtend rond 9.30?uur aan het huis van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). De man had een brief bij zich en gedroeg zich vreemd. Hij zou ook kabaal gemaakt hebben.

Aan het huis van de minister was politie aanwezig omdat de minister permanent beveiligd wordt. De man werd geïdentificeerd en ook zijn auto, die verderop geparkeerd stond, werd gecontroleerd. De brief die hij bij zich had bleek een ‘sollicitatie’ te zijn voor de post van ‘nationaal drugscommissaris’, een nieuwe functie die onlangs door de minister aangekondigd werd na de escalatie van de Antwerpse drugsoorlog.

Dreigtelefoon

Het zou niet tot een fysieke confrontatie gekomen zijn met de minister en de man werd afgevoerd door de politie. Het parket van Antwerpen bevestigt dat de man opgesloten is in de afdeling psychiatrie. ‘Er is een opsporingsonderzoek gestart én een psychiatrisch onderzoek’, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts.

De verdachte is overigens geen onbekende voor de veiligheidsdiensten. Hij heeft al meermaals ministers belaagd, vooral op sociale media. Een tijd terug pleegde hij ook een dreigtelefoon waarin hij zei dat hij een bom verstopt had op de luchthaven van Zaventem.

Dinsdag nog zette hij – vanuit zijn kamer in de psychiatrie – een boodschap op sociale media dat minister Frank Vandenbroucke ‘dood moet’. Het verplegend personeel zou daarop zijn gsm afgenomen hebben.

Minister Verlinden wenst niet te reageren op de feiten ‘omwille van haar veiligheid’, aldus haar woordvoerder. ‘Minister Annelies Verlinden heeft vertrouwen in de diensten voor de opvolging van alle veiligheidsvraagstukken.’

Ook extra bewaking voor Conner Rousseau

Ook Vooruit-voorzitter Conner Rousseau krijgt extra politiebewaking. Al twee weken circuleert er een dreigbrief uit extreemrechtse hoek. De politie neemt die ernstig en patrouilleert aan het huis van de socialist. Ook op zijn nieuwjaarsreceptie zal de politie een oogje in het zeil houden.

Zelf is Rousseau niet echt onder de indruk. ‘Ik neem soms de trein of de bus, en dat wordt mij afgeraden’, zegt hij. ‘Maar ik blijf gewoon mijn ding doen. Tegen sommige “zotten” kan nu eenmaal niets of niemand bescherming bieden. Ik kom als politicus op voor een aantal zaken en ik wil dit land veranderen. Dat gaat altijd gepaard met jaloezie en haat. Maar momenteel heb ik nog steeds veel meer fans dan haters. Dus voor mij blijft het een positief verhaal.’