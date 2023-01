‘Respect betekent dat men laat weten dat men met een ander huwt’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Gokregels

De Kamercommissie Justitie heeft nog niet kunnen stemmen over strengere regels voor de goksector. De behandeling van het pakket maatregelen wordt twee weken uitgesteld, na een uitspraak van een Naamse rechter in kort geding. Daarin hadden 202 partijen de Belgische staat gedagvaard, waaronder belangenorganisaties, particulieren, handelsvennootschappen en krantenwinkels.

Door de uitspraak van de rechter, die van dinsdag dateert, moet volgens N-VA-kamerlid Christophe D’Haesehet wetsvoorstel opnieuw worden bekeken. ‘Wat vandaag voorligt, is niet bij machte om het vonnis te herstellen’, zegt hij. ‘Als dit wordt goedgekeurd, wordt het nog erger.’ De verdere behandeling staat geprogrammeerd op 1 februari.

Samenwonen

‘Respect betekent dat men aan degene met wie men wettelijk samenwoont vooraf laat weten dat men met een ander huwt, of niet soms?’ Voormalig minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft er in de commissie Justitie een wetsvoorstel van eigen makelij doorgekregen.

Wettelijk samenwonen wordt vandaag enkel verbroken door het overlijden van een van de partners, de eenzijdige of gezamenlijke beëindiging, of door een huwelijk van een van de partners met een andere persoon. In dat laatste geval moet de partner met wie hij of zij wettelijk samenwoont zelfs niet op de hoogte gebracht worden. Het wetsvoorstel van CD&V-Kamerlid Koen Geens sluit dat hiaat. De tekst voert een ‘huwelijksbeletsel’ in, waardoor een huwelijk met een derde niet mogelijk is zolang de wettelijke samenwoning niet beëindigd is.

Défi

‘In 2022 kreeg ik vaak de vraag van journalisten of Défi niet zou fusioneren met Les Engagés (het vroegere CDH) vooral van journalisten en bijna nooit van partijleden.’ François de Smet, voorzitter van Défi, het vroegere FDF, sluit uit dat zijn partij een fusie aangaat met een andere partij.

Volgens De Smet is zijn partij geen centrumpartij zonder identiteit. Hij ziet in zijn collega’s fervente verdedigers van de Franstaligen en minderheden, sociaal-liberalen die begrepen hebben dat er van het conservatisme van de MR niets te verwachten valt, activisten van seculier en progressief links die zich verweesd voelen op het gebied van goed bestuur; en tot slot de niet-dogmatische ecologisten.’