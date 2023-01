Genk pakt na fraai kijkstuk de drie punten tegen Westerlo

Racing Genk ligt Westerlo niet. In drie confrontaties dit seizoen probeerde de ploeg van Jonas De Roeck goed mee te voetballen met de competitieleider, even vaak beten de Kemphanen in het zand tegen een efficiënte tegenstander.

Zeven keer. Zo vaak had Sinan Bolat zich dit seizoen moeten omdraaien tegen zijn ex-club Racing Genk. Zes keer in de pandoering tegen een genadeloos efficiënt Genk in de competitie, één keer in de nipte en pijnlijke bekeruitschakeling begin november. Dinsdagavond mocht de Turkse doelman daar na een halfuur nog twee tegengoals aan toevoegen.

En zo leek het wedstrijdverhaal van dinsdagavond een blauwdruk te worden van die dramatische avond in de Cegeka Arena. Opnieuw voetbalde Westerlo, met Vetokele verrassend in de ploeg voor Nene, best aardig. Met vlotte combinaties via De Cuyper en in het eerste halfuur twee grote kansen voor Foster. De Zuid-Afrikaan, in de tribunes gevolgd door Vincent Kompany, besloot twee keer op Vandevoordt.

Aan de andere kant kenden de Limburgers echter opnieuw geen medelijden. Twee foutjes in de Westelse defensie werden door een hyperefficiënt Genk afgestraft. Na zeven minuten was het al bingo. Paintsil kreeg de vrije baan op de flank, in het centrum knikte de infiltrerende Ouattara het leer voorbij Bolat. Een droomdebuut voor 22-jarige Ivoriaan die dit seizoen nog maar 47 minuten tussen de lijnen stond. Al legden de verdedigers van Westerlo hem bitter weinig in de weg.

Halfweg de eerste helft werkte de thuisploeg zich nog meer in nesten. Een te korte terugspeelbal van Tagir leverde Onuachu bijna een vijftiende doelpunt op, maar de Turkse verdediger had zijn lesje duidelijk niet geleerd. Deze keer probeerde hij het leer terug te koppen tot bij Bolat. Paintsil zat er nog tussen en kende geen genade: strak schot in het hoekje en 0-2. Bolat was kansloos.

Comeback (of toch bijna)

Match gespeeld? Dat was dan zonder de strijdlust van Westerlo gerekend. De Kemphanen bleven naar de voetballende oplossing zoeken. Foster mikte voor rust zijn derde kans van de wedstrijd nog over doel, maar in de eerste tien minuten na de pauze knokte de thuisploeg zich helemaal terug in de wedstrijd. Na een licht zetje van Cuesta in de rug van Van den Keybus legde Boucaut de bal op de stip, De Cuyper zorgde met zijn vijfde treffer van het seizoen voor de aansluiting. Drie minuten later kon de wedstrijd helemaal herbeginnen. Met een heerlijk vluchtschot vuurde Van den Keybus de 2-2 voorbij Vandevoordt.

Plots wankelde de competitieleider, maar een sterke Vandevoordt hield zijn ploeg recht. Met een goede reflex hield de Genkse doelman Seigers van een derde treffer. Van 0-2 naar 3-2 in minder dan tien minuten, het had zomaar gekund.

Het brak Westerlo zuur op, want opnieuw dook het Genkse spook der efficiëntie op voor Bolat. Westerlo kreeg het leer achterin niet weg en met een halve omhaal bracht Muñoz de bezoekers opnieuw op voorsprong. Vierde kans, derde goal. Statistieken van een kampioenenploeg.

In een dolle slotfase ging Westerlo resoluut op zoek naar de 3-3 en was het bibberen voor Racing Genk. Zeker nadat Boucaut de bal een tweede keer op de stip legde toen Dierckx spectaculair tegen de grond ging. De VAR floot hem echter terecht terug: Dierckx trapte een gat in de lucht en bracht zichzelf zo op een bizarre manier ten val.

Scoren lukte niet meer. En zo leveren drie duels met Racing Genk drie nederlagen op. Een hard verdict voor Jonas De Roeck en co, die zeker dinsdagavond veel meer hadden verdiend. Ondanks de nul op zes blijft Westerlo voorlopig wel in de top acht. STVV kan donderdagavond nog wel over de Kemphanen wippen.