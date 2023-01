Oudste vrouw van de wereld is op 118-jarige leeftijd overleden

De Franse zuster André was sinds april de oudste bekende mens. Maandagnacht stierf ze in haar slaap in een bejaardentehuis in Toulon in Zuid-Frankrijk.

‘Ze stierf om 2 uur ‘s nachts. Er is veel verdriet, maar dit is wat ze wilde. Het was haar wens om zich bij haar geliefde broer te voegen. Voor haar is het een bevrijding’, meldde David Tavella, woordvoerder van bejaardentehuis Sainte-Catherine-Labouré.

Zuster André heette in de wereld Lucille ­Randon. De kloosterlinge werd 118 jaar en was dus ook de oudste non ter wereld, en volgens de Guinness World Records Organisation ook de oudste covid-19-overlever. Ze droeg de titel van ‘oudste mens ter wereld’ sinds 30 april 2022. Er bestaat geen officiële instantie die de titel toekent, maar specialisten waren het erover eens dat zuster André tot op heden de oudste levende persoon ter wereld was van wie de burgerlijke staat was gecontroleerd.