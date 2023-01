Fraudeproces tegen Elon Musk gestart

In San Francisco is dinsdag het fraudeproces tegen Elon Musk van start gegaan met de jurysamenstelling. Die jury zal moeten oordelen of de grote baas van Tesla en Twitter in 2018 een frauduleuze tweet heeft geschreven.

De zaak dateert uit augustus 2018, toen Musk op Twitter schreef dat hij Tesla van de beurs wilde halen en hij daarvoor de noodzakelijke financiering had. Door het bericht schommelde het aandeel van Tesla enkele dagen enorm.

‘De eisende partijen beweren dat deze tweets feitelijk onjuist waren en kunstmatig de aandelenkoers van Tesla en andere effecten hebben beïnvloed’, vatte rechter Edward Chen het dossier samen voor potentiële juryleden.

‘Geen eerlijk proces’

Vrijdag had de rechter geweigerd om de procedure te verplaatsen naar Texas, de Amerikaanse staat waarnaar Musk de hoofdzetel van Tesla heeft verhuisd. Volgens de verdediging zou de multimiljardair in San Francisco geen eerlijk proces kunnen krijgen, omdat hij in die staat recent Twitter heeft gekocht en sindsdien zwaar onder vuur ligt voor bepaalde beslissingen die hij heeft genomen, onder meer over de opvolging van de inhoud op het platform en na massale afdankingen binnen het bedrijf.

• Trump en Musk vormen front tegen Californië

‘De voorbije maanden hebben lokale media vooringenomen en negatieve artikels gepubliceerd ten aanzien van mijnheer Musk’, klonk het. ‘De lokale pers verwijt Musk persoonlijk dat er een aanzienlijk aantal jobs werd geschrapt en meent zelfs dat hij de wet overtreedt. Lokale mandatarissen, zelfs de burgemeester van San Francisco, hebben deelgenomen aan manifestaties tegen hem.’ Rechter Chen oordeelde vrijdag dat een onafhankelijke jury kon worden samengesteld in de Californische stad.

‘Vals en misleidend’

Het proces zal drie weken duren. Elon Musk staat zelf op de getuigenlijst. Voorafgaand aan dit proces werd door de rechter al bepaald dat de bewuste tweet kon worden beschouwd als ‘vals en misleidend’.

De korte boodschappen van de baas van Tesla leidden al vaker tot problemen met autoriteiten. Beurswaakhond SEC had ook al klacht ingediend tegen Musk omwille van dezelfde tweet, aangezien hij volgens hen die financiering waarover sprake was niet kon bewijzen. De toezichthouder dwong hem vervolgens om het voorzitterschap van de raad van bestuur van Tesla over te dragen, een boete van twintig miljoen dollar te betalen en eiste later dat zijn tweets die rechtstreeks verband hielden met de activiteiten van Tesla, vooraf zouden worden goedgekeurd door een bevoegde advocaat. Elon Musk probeerde in het voorjaar opnieuw om dit vonnis ongeldig te verklaren, maar faalde daarin.