Oproep | Hoe positief oud te worden?

‘Het gaat er niet om hoe oud we zijn, maar hoe we oud zijn’, dat schreef Manu Keirsse dinsdag in De Standaard. De redactie wil graag weten hoe haar lezers dat doen.

Hoe kunnen we ons voorbereiden op nieuwe uitdagingen vanaf zestig? En hoe nemen we ons lot zelf in handen, ook wanneer de omgeving de vergrijzing in niet al te positieve kleuren schildert. Laat ons weten wat voor u belangrijk is, vanuit uw verwachting of uw ervaring via Peter.Vantyghem@standaard.be of via onderstaand formulier. Gelieve ook uw telefoonnummer te vermelden. We publiceren niets zonder uw toestemming en nemen eerst contact met u op. Veel dank.