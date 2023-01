Red Wolves lijden zure nederlaag tegen Bahrein op WK handbal

De Belgische handbalploeg is nog niet zeker van de tweede ronde op het WK. Tegen Bahrein misten de Red Wolves te veel kansen en gingen ze met twee doelpunten verschil onderuit: 28–30.

De Red Wolves gingen nochtans uitstekend van start en bouwden al snel een 5–0-voorsprong uit, maar vielen nadien stil. Zo slaagde Bahrein, een team met WK- en olympische ervaring, erin langszij te komen en met een 12–15-voorsprong de rust in te gaan.

De pauze bracht weinig beterschap: de Belgen kregen de bal er niet in en Bahrein – dat niet eens doorduwde – diepte de kloof uit tot 17–24. Toen Glorieux met discutabel rood van het veld werd gestuurd, zag het er helemaal benard uit. Een Belgische remonte bleef uit, mee omdat de doelman van Bahrein bijna 50 procent van de shots stopte. De Red Wolven strandden uiteindelijk op amper twee doelpunten verschil, wat gezien het hoge aantal gemiste kansen zuur moet smaken.

Supporteren voor Denemarken

Door de 28–30-nederlaag blijven de Red Wolves in Zweden steken op één overwinning. Bahrein is zeker van de tweede plaats in de groep en gaat door. Toch is de kans reëel dat ook de jongens van Yérime Sylla straks naar de tweede ronde mogen. Als regerend wereldkampioen Denemarken zich vanavond (20.30 uur) niet laat verrassen door Tunesië, dan is de kwalificatie een feit.