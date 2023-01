De energieprijzen dalen, welke impact heeft dat op uw factuur?

De prijzen van energie blijven dalen. Welke gevolgen heeft dat voor uw energiefactuur? En moet u zelf actie ondernemen om van de daling te profiteren?

De energieprijzen dalen sterk. In augustus kostte aardgas nog 350 euro per megawattuur. Gisteren was dat nog 55 euro. Idem met de elektriciteitsprijs: 700 euro per megawattuur in augustus, en nog 150 euro vandaag, zo blijkt uit gegevens van de elektriciteitsbeurs Epex Spot. Wat betekent dat voor uw factuur?

De impact zult u, als u een variabel contract heeft, voelen in uw energiefactuur. Maar de mate waarin, hangt ervan af hoe vaak de prijzen worden aangepast. Dat kan maandelijks of driemaandelijks gebeuren.

Gebeurt die aanpassing maandelijks, dan voelt u de prijsdaling het sterkst. De prijs die u voor energie betaalt, is een gemiddelde prijs op basis van de prijzen de maand voordien. In januari betaalt u dus de gemiddelde energieprijs van de maand december. En in februari betaalt u de gemiddelde prijzen van januari. Als de dalende trend aanhoudt, zullen de prijzen in februari dus stevig lager liggen.

Er zijn echter ook contracten waarbij het variabele tarief driemaandelijks wordt herzien. De prijs die u betaalt, is daarbij een gemiddelde van de prijzen van de drie voorgaande maanden. Zo betaalt u in januari de gemiddelde prijs van de maanden oktober, november en december. Dat maakt dat een plotse prijsdaling, die we nu zien, minder snel effect zal hebben. De prijs die u in februari zult betalen, wordt immers becijferd op de (voorlopig lage) prijzen van januari, samen met de (hoge) prijzen van december en november. De prijsdaling voelt u dus trager bij zulke contracten. Daar staat tegenover dat u ook minder snel prijsstijgingen voelt.

Om het helemaal ingewikkeld te maken, kunnen leveranciers zich op verschillende zaken baseren bij het vastleggen van de prijs. Dat kan een ‘day ahead-prijs’ zijn, een kortetermijnprijs, maar evengoed een termijnprijs op een maand of op drie maanden. Alles hangt af van tariefformule in het contract.

Pas ik mijn voorschot aan?

Toen de prijzen door het dak gingen, maanden veel energieleveranciers hun klanten aan om hun voorschotfactuur te verhogen. Is nu het moment gekomen om die weer te verlagen?

Voor wie op dat voorstel inging, en zijn voorschotfactuur stevig verhoogde, is dat een mogelijkheid. Luc Demeyere, de ceo van de energiemakelaar Enbro, zei eerder al dat energiebedrijven hun klanten dat moeten voorstellen mochten ze ‘het correct spelen’.

Consumenten die besloten om niet in te gaan op het voorstel om hun voorschotfactuur op te trekken, moeten er volgens Demeyere­ wel rekening mee houden dat ze bij de jaarlijkse afrekening zullen moeten bijbetalen. Zeker als het voorschot gebaseerd is op de energieprijzen van de eerste maanden van 2022. Het betekent immers dat een behoorlijk deel van hun energieverbruik aan­gerekend wordt tegen de zeer ­hoge gas- en elektriciteitsprijzen van afgelopen zomer.

Energieleverancier Luminus biedt als eerste – en voorlopig enige – opnieuw energiecontracten met een vast tarief aan. Toen die aankondiging begin deze maand kwam, was die vaste prijs (net geen 141?euro per megawattuur gas) al hoger dan de marktprijs. Door de verdere daling van de marktprijs sindsdien is dat tarief er intussen niet aantrekkelijker op geworden.