De paraplu’s gaan open in het Vlaams Parlement

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Automobielen

‘We horen sommige mensen zeggen dat ze niet langer tegen kernenergie zijn, maar dat ze tegen SMR’s (kleine modulaire reactoren, red.) zijn. Dat is alsof je niet tegen de automobiel bent, maar wel tegen auto’s. Origineel standpunt.’ MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez maakte van zijn nieuwjaarstoespraak gebruik om zijn Ecolo-collega Jean-Marc Nollet van antwoord te dienen. Die had maandag zijn twijfels bij die SMR’s, al blijft hij de beslissing verdedigen om onderzoek naar die nieuwe reactoren te ondersteunen.

Druppel te veel

In de Wetstraat is aan lekken doorgaans geen gebrek, maar in het Vlaams Parlement nemen ze dat wel heel letterlijk. Bij een fikse plensbui sijpelt het water door de koepel van de plenaire vergadering recht op de parlementaire banken. Het is een euvel waar het parlement al even mee worstelt. Gele emmers houden de infrastructuur gaaf, de technische dienst heeft een oplossing om de naden in het dak met hars te behandelen.

Tot nader order moet N-VA-voorzitter Bart De Wever wel hopen dat het niet regent tijdens de plenaire. Het water druppelt namelijk net op zijn plek naar beneden. Al is hij daar als een van de minst actieve parlementsleden zelden te vinden, natuurlijk.

Of auto’s

Voor Bouchez zijn die SMR’s als moderne auto’s, vergeleken met automobielen met een slinger om de motor aan te zwengelen. Zoveel is duidelijk. Bouchez wil de wet op de kernuitstap ten laatste tijdens de regeringsonderhandelingen na de verkiezingen van 2024 helemaal afschaffen en de drie resterende reactoren die nog draaien (Doel 1 en 2, Tihange 1) een nieuwe levensduurverlenging geven.

Kapitalist of socialist?

Myra Thielemans, de dochter van voormalig burgemeester van Brussel Freddy Thielemans, staat in 2024 niet langer op een PS-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen en dat zal haar partij geweten hebben. ‘Politici zien ons niet meer staan, de PS in de eerste plaats’, schrijft ze in een vlammende Facebook-post waarin ze afrekent met de politiek.

‘De partij heeft totaal geen sociale waarden meer, denkt alleen maar in functie van politici en niet van burgers. Diezelfde politici die een wagen met chauffeur hebben en meer verdienen dan de meerderheid van de bevolking. Ze leven niet meer in de realiteit’, vindt Thielemans. ‘Wie zal deze kapitalisten, die zich socialisten noemen, wakker schudden?’