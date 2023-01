Nieuw probleem voor Anderlecht: spits Fabio Silva lijkt op weg naar buitenland

Kan Anderlecht nog rekenen op Fabio Silva (19)? De spits, die gehuurd wordt van Wolverhampton, wordt gevolgd door buitenlandse ploegen die hem ook willen huren. Clubs uit Spanje, Italië en Nederland. In zijn omgeving valt te horen dat er interesse is, maar dat er niets concreet is. De opties worden wel bekeken.

De vraag is hoe gelukkig Fabio Silva nog is bij Anderlecht. Vorig weekend – voor de klassieker tegen Club Brugge – zou het geclasht hebben met coach Brian Riemer, die hem steevast vroegtijdig wisselt omdat hij qua fysieke parameters in het rood gaat. Zondag kwam Mario Stroeykens hem aflossen.

Silva scoorde de jongste weken amper nog veldgoals en raakt gefrustreerd. Het ziet ernaar uit dat de topscorer, die al 11 keer scoorde, mogelijk niet meer in actie komt. Anderlecht overweegt morgen tegen Zulte Waregem een andere spits in te zetten, wellicht Benito Raman.