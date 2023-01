Memoires prins Harry breken verkooprecords

De memoires van prins Harry, Spare, gaan in Groot-Brittannië als zoete broodjes over de toonbank. Het is het best verkochte non-fictieboek sinds de tellingen begonnen in 1998.

In het Verenigd Koninkrijk gingen er al 467.183 exemplaren van Spare (in het Nederlands vertaald als Reserve) over de toonbank. Daarmee is het het best (en snelst) verkochte boek sinds 1998, het begin van de tellingen. Het boek, dat overal ter wereld uitzonderlijk veel media-aandacht heeft gekregen, werd geschreven door ghostwriter J. R. Moehringer. In het VK ligt het boek sinds 10 januari in de winkel.

De meeste onthullingen uit het boek lekten vroegtijdig uit, omdat de Spaanse vertaling enkele dagen eerder beschikbaar was in Spanje. Die lekken hebben blijkbaar geen enkele invloed gehad op de verkoop van de originele versie. Maar weinig boeken deden het in hun eerste week na publicatie beter dan Spare. Volgens de BBC slaagden alleen vier Harry Potter-boeken en The lost symbol van Dan Brown, beide fictie, daarin.

In het boek vertelt prins Harry in detail over het conflict met zijn broer, kroonprins William, en over gebeurtenissen binnen de koninklijke familie die zich voordeden voor hij the firm officieel verlaten had. The Wall Street Journal berichtte eerder al dat er op de eerste dag van de release in de VS, Canada en het VK al 1,4 miljoen exemplaren van Spare waren verkocht.