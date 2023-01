Duitser opgepakt in zuidwesten van Iran

In het zuidwesten van Iran is een Duitser opgepakt terwijl hij foto’s aan het nemen was van een olie-installatie. Ondertussen dringt de Kamercommissie Buitenlandse Zaken aan op de onmiddellijke vrijlating van de West-Vlaming Olivier Vandecasteele. VN-experts noemen zijn aanhouding ‘een schending van het internationaal recht’.

De arrestatie van de Duitser gebeurde in Omidieh, een stad in de olierijke provincie Khoezistan. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt kennis te hebben genomen van de informatie in de Iraanse pers. Via zijn ambassade in Teheran probeert het duidelijkheid te krijgen over de zaak.

Iran is al geruime tijd in de ban van protesten tegen het regime. Die barstten los na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini op 16 september 2022. Zij stierf na haar arrestatie door de zedenpolitie, die haar had ingerekend omdat ze de kledingvoorschriften voor vrouwen zou hebben overtreden.

• ‘We willen geen compromissen meer. Het regime moet gewoon weg’

Teheran heeft de internationale verontwaardiging nog aangezwengeld na de aankondiging van een reeks executies. Zo was er zaterdag die van de Brits-Iraanse man Alireza Akbari, die ter dood veroordeeld werd wegens spionage en het lekken van staatsgeheimen.

‘Ernstige schending internationaal recht’

Onafhankelijke experts van de Verenigde Naties zeggen ‘geschokt’ te zijn door de executie van Akbari. Ze pleiten tegelijk voor de onmiddellijke vrijlating van Olivier Vandecasteele. ‘De willekeurige detentie van een Belgische humanitaire hulpverlener in Iran is in strijd met het internationaal recht.’

‘Vandecasteele werd beroofd van het recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke rechtbank’, klinkt het. ‘Dat zijn ernstige schendingen van Iran ten aanzien van het internationaal recht. De humanitair medewerker is slachtoffer van mishandelingen tijdens zijn detentie en zijn gezondheidstoestand is kritiek. Hij heeft nood aan medische zorg en medicatie.’ De experts maken deel uit van de Mensenrechtenraad van de VN, maar benadrukken dat ze niet spreken uit naam van de VN.

Sinds de arrestatie van Assadollah Assadi, een Iraanse diplomaat die in 2021 in ons land werd veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor het plannen van een terroristische aanslag, zijn er spanningen tussen Brussel en Teheran. ‘We roepen de Iraanse autoriteiten op om een einde te maken aan de geïnstitutionaliseerde praktijk van gijzeling en om de vele buitenlanders en dubbele nationaliteiten die willekeurig vastgehouden worden, vrij te laten’, benadrukken de experts.

Zus Vandecasteele naar Kamer

De Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen heeft zich dinsdag unaniem achter een resolutie van de meerderheid geschaard waarin de regering wordt gevraagd om ‘alle diplomatieke middelen’ in te zetten om Vandecasteele onmiddellijk vrij te krijgen en om eventuele foltering en andere mishandeling te voorkomen. De regering moet het dossier voor de Kamer ook op de agenda van de volgende Europese top zetten, klinkt het.

Vandecasteele zit al bijna een jaar in een cel in Iran. Hij werd er onlangs veroordeeld tot veertig jaar cel en 74 zweepslagen voor onder meer spionage, al hebben de Iraanse autoriteiten die informatie uit de Iraanse pers niet bevestigd. De regering ijvert voor de vrijlating van Vandecasteelde en in afwachting daarvan voor een verbetering van zijn detentieomstandigheden, maar dat heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd.

• Vincent Van Quickenborne: ‘We brengen Olivier Vandecasteele naar huis. Beloofd’

De Open VLD-Kamerfractie riep minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) eerder al op persoonlijk naar Iran te reizen om de belangen van Vandecasteele te verdedigen en zich te vergewissen van zijn toestand. Vandecasteele was een tijdlang in gedeeltelijke hongerstaking en zou fel vermagerd zijn.

Woensdag komt Nathalie Vandecasteele, de zus van Olivier, naar de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen. Ook de familie van de hulpverlener tast in het duister over zijn lot.