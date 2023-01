De NMBS wil dit jaar de werken aan het station van Bergen afronden, met een factuur die bijna tien keer hoger uitvalt dan was begroot. ‘Dit had impact op investeringen in de rest van Wallonië’, zegt minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). En op de stiptheid.

‘Vernietigend.’ Zo noemde Gilkinet in de commissie-Mobiliteit van de Kamer de bevindingen in het recente rapport door het Rekenhof, over de renovatie van het treinstation van Bergen. Die moest in 2015 ...