Spilfiguur in Qatargate wordt spijtoptant

Antonio Pier Panzeri, een van de sleutelfiguren in de corruptiezaak in het Europees Parlement, kiest ervoor om als spijtoptant te getuigen. In ruil voor cruciale informatie zou hij zo strafvermindering kunnen krijgen.

Het gaat om een verbintenis waarbij Panzeri ‘substantiële, onthullende, waarheidsgetrouwe en volledige verklaringen over de betrokkenheid van derden en, indien van toepassing, zijn of haar eigen betrokkenheid omtrent strafbare feiten binnen het genoemde dossier dient af te leggen’, meldt het parket in een persbericht.

Panzeri ondertekende daarvoor een memorandum met het parket. Panzeri belooft daarin moet om onderzoekers meer inzicht doen krijgen in de financiële constructie achter het corruptieschandaal, de manier van werken, en de belanghebbenden en betrokkenen bij Qatargate. In ruil voor de cruciale informatie wordt Panzeri strafvermindering beloofd. ‘De straf omvat een gevangenisstraf, een geldboete en de inbeslagname van alle verworven vermogensvoordelen, dewelke momenteel worden geschat op een miljoen euro’, meldt het parket.

De regeling van spijtoptant werd in België nog maar een keer gebruikt. Een eerste geval was in de voetbalcorruptiezaak ‘propere handen’. Toen opteerde voetbalmakelaar Dejan Veljkovic voor spijtoptant.

