Bezit Madonna een in WO I verloren geraakt Frans schilderij?

Reuring in het Franse stadje Amiens. De burgemeester wil een – wellicht in WO I verloren geraakt – schilderij van Madonna lenen in de hoop daarmee in 2028 Culturele hoofdstad van Europa te worden.

In een opmerkelijke videoboodschap richt Brigitte Fouré, de burgemeester van het Franse stadje Amiens, zich rechtstreeks tot popster en Instagramfenoneem Madonna. De burgemeester wil graag een schilderij lenen van de wereldster. Die Madonna kocht in 1989 voor 1,3 miljoen dollar bij Sotheby’s een schilderij, waarvan sinds enkele jaren gedacht wordt dat het een in de Eerste Wereldoorlog verloren geraakt werk is van Franse neoclassicistische schilder Jérôme-Martin Langlois.

Diana en Endymion heet het schilderij dat Lodewijk XVIII in de negentiende eeuw bestelde voor in zijn Paleis van Versailles. In 1873 werd Diana en Endymion door de Franse staat gekocht. Vanaf 1878 hing het in het Museum van Picardië in Amiens. Tot in 2015 dacht iedereen dat het bij bombardementen in Tweede Wereldoorlog vernietigd was. Toen merkte een alerte curator van het museum het schilderij plots op in het magazine Paris Match. Bij een interview met Madonna stonden foto’s van haar bij haar thuis. Op de achtergrond? Het vermeende schilderij.

Bedenktijd

Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog bombardeerden de Duitsers Amiens 28 dagen en nachten lang. Een groot deel van de stad werd verwoest. Zo ook het museum, al konden de meeste schilderijen op tijd in veiligheid gebracht worden. Na de oorlog bleek de Langlois verdwenen. Aanvankelijk werd het schilderij bestempeld als ‘onopspoorbaar nadat de in 1918 verwijderde werken teruggebracht zijn’. Maar uiteindelijk ging men ervan uit dat het vernietigd was bij de bombardementen.

In 1989, toen Madonna in New York een schilderij bij Sotheby’s kocht, legde niemand de link met Amiens. Het enige dat opviel bij de verkoop, was dat de zangeres drie keer de geschatte waarde betaald had. Het werk dat in Madonna’s woning hangt, is 3 centimeter kleiner dan het schilderij dat in Amiens de Eerste Wereldoorlog niet leek overleefd te hebben. Het werk is ook niet ondertekend door de schilder. Daardoor vermoeden sommige experts dat het niet om een origineel gaat, maar een zeer zorgvuldige kopie.

Desondanks ondernam het museum van Amiens na de foto in Paris Match in 2015 juridische stappen tegen ‘onbekenden’ voor diefstal van het schilderij. De burgemeester verzekert in elk geval dat Madonna zich daar geen zorgen over hoeft te maken. ‘We betwisten niet dat je het werk op legale wijze gekocht hebt’, zegt de burgemeester in haar filmpje.

Fouré vraagt Madonna niet zomaar om een gunst. Ze wil Amiens – mét het schilderij in het museum – voordragen als Culturele Hoofdstad van Europa in 2028. Die worden in december gekozen. Madonna heeft dus nog wel even bedenktijd.