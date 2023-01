De temperaturen zijn zondag in Jakoetsk gedaald tot 50 graden onder het vriespunt. In de Siberische stad die bekend staat als de koudste stad op aarde is een abnormaal lange koudegolf aan de gang. De inwoners trotseren de vorst dapper: ‘Kleed je gewoon warm aan’, is hun tip. ‘Met veel laagjes, zoals een kool.’ Kijk mee in bovenstaande video.