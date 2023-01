Red Lions slepen in slot gelijkspel uit de brand tegen Duitsland op WK hockey

Geen tweede zege op een rij voor de Red Lions op het WK hockey in India. Tegen Duitsland mocht de titelverdediger blij zijn met een 2–2-gelijkspel.

De match tegen Duitsland was de eerste echte test voor Vincent Vanasch en co. Met een zege waren de Red Lions zeker van groepswinst en een stek in de kwartfinales. Maar het liep moeizaam bij de Belgische hockeymannen, ondanks veel balbezit.

In de slotfase zag het er even slecht uit, want zeven minuten voor tijd had Grambusch met een strafbal Duitsland op voorsprong gebracht. Maar nadat de Duitsers even met tien waren gevallen – Prinz was op de strafbank beland – jaste Victor Wegnez een bal hard in de linkerhoek.

Groepsleider

Eerder op de dag versloeg Zuid-Korea in de groep van de Belgen Japan met 2–1. Op basis van het doelpuntensaldo blijven de Red Lions aan de leiding in groep B. Vrijdag (om 12.30 uur Belgische tijd) volgt nog een duel met Japan.

Wie de groep wint, ontloopt de cross-overs, waar een team uit groep A (Australië, Argentinië, Zuid-Afrika of Frankrijk) wacht, en krijgt vier dagen rust.