Een Nick Cave-tekst via ChatGPT? Nick Cave is geen fan

Fans van Nick Cave bombarderen de artiest de jongste weken met songteksten ‘in de stijl van Nick Cave’, gegenereerd met ChatGPT. Cave is bepaald niet onder de indruk: ‘Algoritmes kunnen niet voelen, data kunnen niet lijden’. Maar andere artiesten wenden die algoritmes juist aan om hen te inspireren.

‘Dozijnen’ dergelijke probeersels heeft Cave ontvangen sinds eind november, toen ChatGPT op het internet verscheen, schrijft hij op zijn blog, The Red Hand Files.

De song begint:

In the depths of the ...