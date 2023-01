Madonna viert haar veertigjarige carrière ook in het Sportpaleis

Madonna bracht veertig jaar geleden haar eerste elpee uit. Dat viert ze dit jaar met een tournee langs de grootste rocktempels en stadions ter wereld. Op 21 oktober houdt de Celebration-tour ook halt in het Sportpaleis van Antwerpen.

Het was een beetje vreemd dit weekend: Madonna’s Instagram-pagina stond plots compleet blank. Terwijl het toch Madonna’s favoriete communicatiekanaal is. Vorig jaar nog toeterde ze op Instagram dat ze zelf haar biopic zou regisseren, dat ze al audities aan het afnemen was en dat Julia Garner (bekend van onder andere de Netflix-serie Ozark) een goede kanshebber was voor de Madonna-rol.

Billboard, de site van de Amerikaanse hitlijsten, wist als eerste waarom Madonna alles op Instagram verwijderd had. Madonna’s muziekproducent Live Nation en haar manager Guy Oseary vertelden Billboard dat Madonna dit jaar weer op wereldtournee trekt. Een verjaardagstournee, want deze zomer is het veertig jaar geleden dat Madonna’s eerste studioalbum Madonna verscheen, met daarop de hitsingles ‘Borderline’ en ‘Holiday’. Straks komen alle gegevens over de nieuwe concerttoer op Madonna’s Instagram.

Proces aangesmeerd

De laatste tournee van Madonna dateert van 2019. De Madame X-tournee (naar het gelijknamige album) was eerder intimistisch. ‘Ik wil eens dicht bij mijn publiek staan’, had Madonna vooraf gezegd. Maar ze werkte dat publiek ferm op de zenuwen door haar concerten soms drie uur te laat te laten beginnen. In New York trokken twee misnoegde fans daarvoor naar de rechtbank.

De Madame X-tournee moest in 2020 voortijdig worden afgebroken, toen de corona-epidemie het publieke leven wereldwijd stillegde. Al kwam dat Madonna ook goed uit, want ze had fel te lijden onder de pijnen in haar knie en heup. Maar in een interview klonk ze strijdvaardig: ‘Ik ben nog niet afgeschreven. Ik kan nog stadion-optredens geven en miljoenen verdienen.’

Madonna staat nog steeds te boek als de vrouwelijke artieste die de meest succesvolle concert-tournee ooit deed. Dat was in 2008 en 2009. Toen bracht haar Sticky and sweet-tournee meer dan 400 miljoen euro op, met een verkoop van 4,5 miljoen tickets, waarvan 70.000 in ons land.

Franse vraag

Nu dus een verjaardagsconcert, met vooral de grootste hits. En daar heeft Madonna er genoeg van. Ze scoorde 57 hits in de Amerikaanse Billboard 100. Ze stond 38 keer in de top tien en haalde twaalf keer de eerste plaats.

Madonna doet op haar tournee onder andere Detroit, Chicago, New York, Miami, Londen, Barcelona en Parijs aan. Madonna is niet klaar met Frankrijk. Want net nu plaatste Brigitte Fouré, de burgemeester van Amiens, volgende oproep op haar Facebook-pagina: ‘Madonna, wil je tegen 2028, wanneer wij hopelijk Europese Culturele Hoofdstad zijn, het Martin Langlois-schilderij Diane et Endymion terugbrengen?’ Tot de Tweede Wereldoorlog hing het schilderij in het museum van Amiens. Daarna verdween het en dook het terug op in de VS, waar Madonna het in 1989 voor 1,3 miljoen euro kocht op een Sotheby’s-veiling.