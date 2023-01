Oproep | Werd uw kind gepest en wat hielp?

In Waregem stapte vorige week een veertienjarige jongen uit het leven. Het parket van West-Vlaanderen is een onderzoek gestart om na te gaan of dit het gevolg was van pestgedrag.

Pesten op school kan een bijzonder grote impact hebben op het leven van jongeren, en op dat van hun ouders en gezin. We zijn op zoek naar jongeren en/of naar ouders die willen vertellen over hun ervaringen: wat hielp? Wat hielp niet? Laat het ons graag weten via binnenland@standaard.be, of via onderstaand formulier. We publiceren niets zonder uw toestemming en nemen eerst contact met u op. Veel dank.