Man gewond na mesaanval in station Brussel-Zuid

In het station Brussel-Zuid is vanmorgen een persoon gewond geraakt na een mesaanval. Een Franse politieagent in burger kon snel ingrijpen, schrijft Le Soir.

De aanval zou hebben plaatsgevonden rond 9.30 uur vanmorgen. Toen zou een man ‘een slagersmes’ hebben bovengehaald in het station en zeker een persoon verwond hebben. Volgens een getuige bij Le Soir lag de gewonde man op de grond. ‘Gelukkig werd er snel gereageerd’, zegt de Franse agent, die toevallig in het station was. Hij greep samen met twee veiligheidsagenten in. ‘Anders kon het veel erger zijn afgelopen’, meent de Fransman.

‘De federale spoorwegpolitie is dinsdagvoormiddag inderdaad tussengekomen voor een vechtpartij tussen twee personen in het station Brussel-Zuid’, klinkt het bij de federale politie. ‘Eén van beiden heeft daarbij gebruikgemaakt van een mes, en er raakte één persoon lichtgewond. Beide personen werden van hun vrijheid beroofd.’