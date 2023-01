De Oekraïense presidentsvrouw Olena Zelenska heeft dinsdag op het World Economic Forum in Davos gewaarschuwd dat de Russische oorlog in haar land kan leiden tot de ‘teloorgang van de wereld zoals we die kennen’. Ze hoopt dat 2023 ‘het jaar van de Oekraïense vredesformule’ wordt en riep China op haar land te steunen.

Enkele dagen geleden verklaarde Zelenska nog dat haar land bereid was om nog een jaar oorlog te verdragen. Nu vraagt ze een internationale inspanning, op hetzelfde niveau als het verzet van het Oekraïense volk. Op het WEF wees ze met de verwijtende vinger naar degenen die ‘hun invloed gebruiken om te verdelen in plaats van te verenigen’.

Zelenska erkende dat de inflatie en de klimaatverandering ook grote uitdagingen zijn, maar vroeg zich af hoe belangrijk die zijn als fysieke en morele grenzen worden geschonden en het geweld van Rusland in Oekraïne voortduurt. Ze bracht nog eens het tienpuntenplan voor vrede van haar man Volodimir Zelenski in herinnering en waarschuwde voor een nucleaire ramp.

‘Natuurlijk moet deze oorlog op een dag eindigen. Maar dat zal niet worden bereikt door een wapenstilstand’, klonk het in haar toespraak. ‘Geen enkele Oekraïner is nu veilig.’ Daarmee verwees ze naar de Russische raketaanval op een appartementsgebouw in de stad Dnipro zaterdag. Bij die aanval kwamen veertig mensen om het leven.