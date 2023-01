Vermoedelijke schuilplaats maffiabaas Denaro gevonden, samen met massa juwelen en dure kleding

In een Siciliaanse flat hebben onderzoekers een massa juwelen en dure kleding gevonden. Onderzoekers menen dat het de meest recente schuilplaats was van maffiabaas Matteo Messina Denaro, die gisteren werd gearresteerd. Wapens lagen er niet.

Het appartement bevond zich in een relatief bescheiden gebouw in Campobello di Mazara, een stadje in de Siciliaanse provincie Trapani en slechts op een paar kilometer van Castelvetrano, de thuisbasis van Denaro.

‘We geloven dat het een huis is dat de laatste tijd voortdurend in gebruik was en regelmatig bewoond werd’, zegt Pasquale Angelosanto van de Italiaanse carabinieri. ‘We zullen hier belangrijke informatie vinden over de man.’

Denaro, die dertig jaar op de vlucht was, werd maandag opgepakt in een privéziekenhuis. Het vermoeden bestaat dat Denaro in dat La Maddelena-ziekenhuis werd behandeld voor kanker. Ondanks zijn ziekte wordt gezegd dat Denaro in de gevangenis kan verblijven en daar verder kan worden behandeld.

35.000 euro

Denaro stond bekend om zijn exclusieve (en dure) smaak, op het vlak van onder meer zonnebrillen, kleding en uurwerken. Zo wordt in politiekringen gezegd dat hij bij zijn arrestatie een uurwerk droeg dat 35.000 euro waard was.

Denaro, die als bijnaam ‘U Siccu’ (de magere) had, werd twintig keer veroordeeld tot levenslang voor zijn rol in een aanzienlijk aantal moorden. Daaronder ook de bomaanslagen op Giovanni Falcone en Paolo Borsellino, twee prominente maffiajagers.

Volgens Italiaanse media werd de maffialeider na zijn arrestatie weggebracht van Sicilië, maar het is niet duidelijk naar waar hij is overgebracht. Mogelijk bevindt hij zich in L’Aquila.