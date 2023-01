Het Museo Nazionale del Cinema in Turijn heeft maandag de Amerikaanse acteur Kevin Spacey gehuldigd met een carrièreprijs. Spacey is het museum kennelijk erg dankbaar om de erkenning nadat zijn carrière in het slop was geraakt door beschuldigingen van seksueel wangedrag. Bekijk in bovenstaande video hoe hij de prijs in ontvangst nam.