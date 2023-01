Copiloot Nepalees vliegtuig verloor in 2006 haar man bij een crash

68 mensen verloren het leven bij een vliegtuigramp in Nepal. Vier inzittenden worden nog vermist, maar zonder enige hoop. De Britse omroep BBC ontdekte dat de man van copiloot Anju Khatiwada in 2006 zelf om het leven kwam bij een crash.

De copilote van het toestel was Anju Khatiwada (44). Zij begon aan een pilotenloopbaan nadat haar man, Dipak Pokhrel, zelf om het leven kwam als copiloot van een vlucht van Yeti Airlines. Pokhrel zat in een toestel dat rijst en voedsel naar de stad Jumla bracht toen het neerstortte. Alle negen mensen aan bood kwamen om het leven.

Khatiwada’s verlies werd de drijvende kracht om in de voetsporen van haar verongelukte echtgenoot te treden. Ze gaf jaar job als verpleegkundige op, volgde met het verzekeringsgeld dat ze ontving na de dood van haar man een opleiding in de Verenigde Staten en trad nadien in dienst bij Yeti Airlines. ‘Anju was een gedreven vrouw die haar dromen en die van haar man realiseerde’, zegt familielid Santosh Sharma.

Anju Khatiwada, die al een kind had uit haar eerste huwelijk, hertrouwde later en kreeg een tweede kind. ‘Ze hield van haar job’, beklemtonen familieleden.

Gebrek aan veiligheid

De luchtvaartmaatschappij had in totaal zes vrouwelijke piloten in dienst. Anju Khatiwada telde 6.400 vluchturen. ‘Ze was een volwaardige kapitein en had ook een aantal solovluchten op haar actief, zegt woordvoerder Sudarshan Bartaula van Yeti Airlines.

‘Haar vader had haar gevraagd niet voor het beroep van piloot te kiezen’, zegt een goede vriend van de familie aan The New York Times. ‘Maar na de dood van haar man was ze vastberaden om ook piloot te worden.’

De neergestorte vlucht 691. Foto: ap

Het ongeval met vlucht 691 doet de discussie over de veiligheid van vluchten in het Nepalese Himalayagebergte weer opflakkeren. De voorbije decennia kwam bij ongevallen honderden mensen om het leven. Er wordt gewezen op het bergachtige landschap en het onvoorspelbare weer die het vliegen behoorlijk bemoeilijken. Maar net zo vaak weerklinkt er kritiek op de aftandse staat van de vliegtuigen, een lakse regelgeving en onvoldoende opleiding.