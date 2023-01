Russische Wagner-deserteur vraagt asiel aan in Noorwegen

Een 26-jarige Rus die asiel heeft aangevraagd in Noorwegen, zou in het beruchte Wagner-huurlingenleger hebben gediend. Hij wil getuigen over de oorlogsmisdaden na een spectaculaire vlucht uit Rusland.

Andrej Medvedev, een Rus van 26, werd naar eigen zeggen op de hielen gezeten terwijl hij over een bevroren rivier de oversteek naar Noorwegen maakte. ‘Ik hoorde honden blaffen, achter mij zag ik op ongeveer 150 meter mensen met zaklampen die in mijn richting liepen.’ Tijdens die vlucht over de grens hoorde de man nog twee schoten achter zich. Momenteel bevindt Medvedev zich in een cel in de buurt van de hoofdstad Oslo. Hij heeft asiel aangevraagd in Noorwegen.

De 26-jarige Rus beweert dat hij een huurling was in de beruchte Wagner-groep. Hij had er een contract van vier maanden. Het is niet duidelijk waar de man vocht. Verder is geweten dat Medvedev een ex-gedetineerde is en opgroeide als weeskind. Indien zijn verhaal klopt, is hij de eerste Wagner-huurling die naar het Westen trekt.

‘Hij is bereid om over zijn ervaring in de Wagner-groep te praten met mensen die onderzoek doen naar oorlogsmisdaden’, vertelde zijn advocaat aan het Franse persagentschap AFP. Medvedev beweert dat hij aan het hoofd stond van een peloton van tien manschappen. Daar deserteerde hij ‘omdat hij iets heel anders had meegemaakt dan hij verwacht had’, klinkt het bij de advocaat. De man zou naar Noorwegen zijn gevlucht omdat hij bang was voor de meedogenloze aanpak van deserteurs.