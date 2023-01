Familie Saverys schuift ook Julie De Nul naar voren als kandidaat-bestuurder Euronav

De Belgische oliereder Euronav moet zo snel mogelijk zijn aandeelhouders bijeenroepen om de voltallige raad van bestuur de bons te geven en te vervangen door de kandidaten die de familie Saverys naar voren schuift.

Dat staat in een brief die de top van de Belgische scheepvaartgroep CMB maandag aan de bestuursvoorzitter van de Belgische olierederij heeft bezorgd. De brief werd ondertekend door de ceo van CMB, Alexander Saverys en de financieel directeur en broer van Alexander, Ludovic Saverys.

Bij de vijf kandidaat-bestuurders die CMB nu naar voren schuift, zit onder meer Marc Saverys, vader van Alexander en Ludovic. Hij heeft destijds Euronav opgericht. Een andere opvallende kandidaat die de familie Saverys naar voren schuift, is Julie De Nul. Zij is de dochter van de topman van de Belgische baggergroep Jan De Nul.

CMB stelt dat ze als aandeelhouder met een belang van meer dan 10 procent het recht heeft om een bijzondere bijeenkomst van de aandeelhouders te eisen.

Het ziet er naar uit dat de vraag van de familie Saverys om de aandeelhouders snel bijeen te roepen alles te maken heeft met de uitbreiding van het belang in Euronav van de voormalige fusiepartner Frontline. Maandag bleek dit Cypriotische olietankerbedrijf – dat gecontroleerd wordt door de Noorse scheepvaartmagnaat John Frederiksen – in een week tijd meer dan 70 miljoen dollar te hebben gespendeerd om Euronav-aandelen te kopen. Daardoor is het belang van 17,6 naar iets meer dan 20 procent gestegen. Er wordt op gespeculeerd dat Frontline erop uit is om die participatie zo snel mogelijk verder uit te breiden tot 25 procent.

Operatie vergroening

De familie Saverys zelf heeft al een kwart van de aandelen van Euronav in handen. Het heeft daarvoor vorig jaar verscheidene honderden miljoenen dollar uitgegeven. Streefdoel van de bekendste Belgische redersfamilie was toen het versmeltingsplan van Euronav en Frontline te dwarsbomen. Dat is gelukt, want begin vorige week kondigde Frontline aan dat het een kruis heeft gemaakt over de fusieovereenkomst.

CMB is een groot voorstander van een radicale koerswijziging van het Belgische olietankerbedrijf. Het stelt een vergroeningsoperatie voor. Het omvat zware investeringen om de tankervloot groener te laten varen en tegelijk moet het accent liggen op het vervoer van groene alternatieven voor ruwe olie. De raad van bestuur van Euronav maakte het afgelopen jaar herhaaldelijk duidelijk zo’n project niet te zien zitten.