Australian Open wil geen Russische of Wit-Russische vlaggen meer zien

Russische en Wit-Russische vlaggen zijn niet langer welkom op de Australian Open. Dat melden de organisatoren van het eerste Grandslam-toernooi tennis van het jaar 2023.

Oorspronkelijk mochten toeschouwers de vlaggen meebrengen naar Melbourne Park, op voorwaarde dat ze de orde niet verstoorden, meldt de BBC.

De beslissing werd evenwel dinsdag al herroepen – en gaat onmiddellijk in – na een incident tijdens de wedstrijd tussen de Oekraïense Kateryna Baindl en de Russische Kamilla Rakhimova.

‘We blijven samenwerken met de spelers en de fans om de best mogelijke voorwaarden te creëren om van het tennis te genieten, zegt het organiserende Tennis Australia.

Oekraïense fans zeggen dat ze de politie en de veiligheidsdiensten erbij riepen omdat Baindl zou zijn ‘beschimpt’ door Russische fans. ‘Het was niet meer veilig’, zei een toeschouwer tegen de plaatselijke krant The Age. ‘Het is een kleine baan, de toeschouwers zaten dicht op de spelers, voor mij voelde het aan als intimidatie.’

De Oekraïense ambassadeur voor Australië en Nieuw-Zeeland had eerder een oproep gedaan om in te grijpen. ‘Het was de juiste beslissing’, zei de deelregering van het Australische Victoria.

‘Geen gebrek aan respect’

Eén van de Russische fans zei dat ze gewoon hun landgenote aanvuurden. ‘Mensen kunnen dat beschouwen als verwerpelijk, maar we waren puur aan het supporteren. Het had niets te maken met gebrek aan respect of het belachelijk maken van een tegenstandster.’

In tal van sporten, zoals het tennis, mogen atleten uit Rusland en Wit-Rusland niet meer onder eigen vlag spelen sinds de Russische inval in Oekraïne in februari 2022. In Wimbledon vorig jaar mochten ze zelfs helemaal niet deelnemen.

‘De Russische inval is weerzinwekkend, zei de Australische premier Jacinda Ardern. ‘Die breekt de verplichtingen die verband houden met de internationale mensenrechten. De inval werd mogelijk gemaakt en gesteund door Wit-Rusland. De beslissing die is genomen is een duidelijke boodschap dat mensenrechten belangrijk zijn, of het nu in de sport is, dan wel in de bredere maatschappij.’

Het verbod komt er ook nadat de Oekraïense Marta Kostyuk gezegd had dat ze tegenstandsters uit Rusland of Wit-Rusland niet de hand zou schudden, omdat ze er danig van overtuigd is dat de speelsters niet voldoende hebben gedaan om de oorlog te veroordelen.