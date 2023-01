Brede opklaringen, temperaturen liggen iets boven het vriespunt

De dag begint met brede opklaringen ten noorden van Samber en Maas. In het zuiden hangt er veel lage bewolking. Daar blijft het de rest van de dag zwaarbewolkt. In de meeste streken blijft het droog. In het uiterste zuiden kan er wat lichte sneeuw vallen. De maxima schommelen tussen -3 graden in de Hoge Ardennen en 3 graden in het westen en het centrum van het land. De wind waait zwak.

In de nacht van dinsdag op woensdag blijft het droog. Plaatselijk kan er nevel of aanvriezende mist voorkomen. Het gaat overal vriezen. De minima schommelen tussen -2 graden aan de kust en -10 graden in de Ardennen.

Woensdagochtend blijft de kans op aanvriezende mistbanken bestaan. In de loop van de dag wordt het wisselend bewolkt, met hier en daar brede opklaringen. Het blijft overwegend droog. Een winterse bui is echter niet uitgesloten, vooral ’s avonds en ‘s nachts aan zee en in het noorden van het land. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen, 3 graden in het centrum van het land en 5 graden aan zee.

Donderdag is een wisselend bewolkte tot zwaarbewolkte dag. Het kan gaan regenen, vooral in de noordelijke landshelft. In de Ardennen neemt de neerslag de vorm aan van sneeuw. De maxima schommelen tussen 1 graad in de Hoge Ardennen en 5 graden aan zee.

Het KMI wijst nog op de ongunstige voorwaarden voor het gebruik van waterverwarmingstoestellen en vuurhaarden bij het verwarmen van lokalen. Het vraagt om zeer voorzichtig te zijn bij symptomen als hoofdpijn en braakneigingen: dergelijke symptomen kunnen immers het gevolg zijn van een CO-intoxicatie.