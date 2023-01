China meldt eerste bevolkingsafname sinds jaren zestig

De bevolking van China, het dichtst bevolkte land ter wereld, is in 2022 gedaald. Dat heeft het Nationale Bureau voor Statistieken (NBS) dinsdag aangekondigd.

Aan het einde van 2022 had het land 1.411,75 miljoen inwoners. Het jaar ervoor waren dat er nog 850.000 meer.

Het land kende in 2022 het hoogste sterftecijfer sinds 1974: 7,37 doden per duizend inwoners. Dat getal lag in 2021 nog op 7,18. Het geboortecijfer daalde juist flink: van 7,52 baby’s per duizend inwoners naar 6,77. Dat is het laagste cijfer sinds de geboortestatistieken worden bijgehouden.

Experts wijten het dalende aantal geboortes in China onder meer aan de hoge kosten voor onderwijs, waardoor veel ouders ervoor kiezen slechts één of helemaal geen kind te nemen. Ook heeft de eenkindpolitiek die tussen 1980 en 2015 gold nog steeds invloed.

China is met 1,4 miljard mensen nog altijd het land met de meeste inwoners te wereld. Op de tweede plaats staat India, dat China aankomend jaar naar verwachting voorbijschiet.