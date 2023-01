Elise Mertens schakelt ex-nummer één Garbine Muguruza uit, Bergs en Bonaventure uitgeschakeld

Elise Mertens (WTA-32) heeft zich dinsdag in Melbourne voor de tweede ronde van het Australian Open geplaatst. Dat deed ze door voormalig nummer één van de wereld Garbine Muguruza (WTA-73) in twee uur en 31 minuten met 3-6, 7-6 en 6-1 uit te schakelen.

De 29-jarige Muguruza heeft met Roland-Garros 2016 en Wimbledon 2017 twee Grand Slams op haar palmares en was in 2020 nog finalist in Melbourne, maar zakte vorig jaar na een bijzonder slecht seizoen voor het eerst sinds 2013 uit de top vijftig. Al sinds eind september slaagt de Spaanse er niet in een wedstrijd te winnen. 2023 bracht nog geen beterschap: ook in de twee toernooien in Adelaide ging ze er in de eerste ronde uit.

Mertens staat in haar volgende partij tegenover de Amerikaanse Lauren Davis (WTA-57), vorige week toernooiwinnaar in Hobart, of tegenover de Montenegrijnse Danka Kovinic (WTA-55).

De 27-jarige Limburgse neemt voor de zesde keer deel in Melbourne. Bij haar debuut in 2018 schopte ze het meteen tot de halve finales. Daarna waren één keer de derde ronde (1/16 finale) en drie keer de achtste finales het eindstation.

Ysaline Bonaventure (WTA-90) werd dinsdag meteen uitgeschakeld op het Australian Open. Na 52 minuten moest de 28-jarige Luikse met 6-2 en 6-1 haar meerdere erkennen in de Russische Ekaterina Alexandrova (WTA-18), negentiende reekshoofd op het hardcourt in Melbourne.

Om een plaats in de zestiende finales neemt Alexandrova het op tegen de 26-jarige Amerikaanse wildcardspeelster Taylor Townsend (WTA-135), die de Française Diana Parry (WTA-107) met 6-1 en 6-1 versloeg.

Bonaventure slaagde er nog maar één keer in de tweede ronde van een Grand Slam te bereiken. In 2020 deed ze dat op het US Open. In Melbourne eindigde het bij twee vorige deelnames (2019, 2021) ook in de eerste ronde, net als op Wimbledon 2019 en Roland-Garros 2022.

Zizou Bergs

Zizou Bergs (ATP-130) werd dinsdag uitgeschakeld in de eerste ronde van het Australian Open. De Belgische kwalificatiespeler verloor in twee uur en 39 minuten met 6-4, 1-6, 6-4 en 6-1 van de Serviër Laslo Djere (ATP-68).

De 31-jarige Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP-28), die de Rus Aslan Karatsev (ATP-82) met 7-6, 7-5 en 6-2 uitschakelde, is de volgende tegenstander voor Djere.

Het was de tweede keer dat Bergs op de hoofdtabel van een Grand Slam stond. Vorig jaar sneuvelde hij in Wimbledon ook in de eerste ronde.