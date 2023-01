Jeremy Clarkson biedt excuses aan voor controversiële column over Meghan Markle

Voormalig Top gear-presentator Jeremy Clarkson biedt via Instagram zijn excuses aan voor een controversiële column over Meghan Markle, de vrouw van prins Harry. Volgens het blad Variety wil Amazon de samenwerking met Clarkson stopzetten door de column.

‘Dit is een mea culpa met bellen erbij.’ Via Instagram biedt de Britse televisiemaker en presentator Jeremy Clarkson zijn excuses aan voor een column waarin hij bijna een maand geleden hevig tekeer ging tegen Meghan Markle. Volgens Clarkson stuurde hij al op kerstdag via e-mail zijn excuses naar Markle en prins Harry.

De presentator ligt al enkele weken onder vuur voor zijn erg felle column in de tabloid The Sun. Daarin schreef hij dat hij fantaseert over Markle die naakt door de straten loopt, terwijl het volk haar uitscheldt en uitwerpselen gooit. Het stuk werd intussen offline gehaald.

Clarkson beweert dat hij zijn column onvoldoende herlas voor hij hem verstuurde. Toen hij ’s anderdaags een exemplaar van The Sun ging kopen was hij ‘geschokt’ door zijn eigen geschriften. De presentator meent dat zijn felle fantasie verwees naar een scène in de serie Game of thrones, maar die was hij ‘vergeten te benoemen’. De reacties op zijn column hebben de presentator erg geraakt, schrijft hij. ‘Dichte vrienden waren woedend. Zelfs mijn eigen dochter heeft zich op Instagram uitgesproken tegen mij.’

Toch lijken de openbare excuses vijgen na Pasen. ‘Amazon Prime Video gaat de samenwerking met Clarkson allicht stopzetten’, schrijft het Amerikaanse amusementsmagazine Variety. Volgens het blad heeft dat alles te maken met de wansmakelijke column van de presentator. Succesreeksen zoals The grand tour en Clarkson’s farm worden zo allicht stopgezet. Ook bij de Britse openbare omroep BBC, waar Clarkson successen boekte met het autoprogramma Top gear, werd de samenwerking indertijd stopgezet na wangedrag. ‘Een fysieke en verbale aanval’ tegenover de productie was toen de druppel die de emmer deed overlopen.