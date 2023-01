Frank Vercauteren mogelijke piste als technisch directeur bij voetbalbond

De voetbalbond zoekt niet alleen een nieuwe bondscoach, maar ook een nieuwe technisch directeur omdat Roberto Martinez, die twee functies combineerde. Voor die laatste positie gaat de voorkeur uit naar een Belg en daarbij wordt de naam van Michel Preud’homme (63) vaak geciteerd. Toch moet er ook rekening worden gehouden met Frank Vercauteren (66).

Vercauteren zit zonder werk sinds hij in mei 2021 vertrok als coach van Antwerp. Voorlopig woont hij in Moskou met zijn Russische vrouw en dochtertje. Vercauteren wil graag in het voetbal blijven, maar de aanbiedingen die hij tot nu toe kreeg, voldeden niet aan zijn verwachtingen. Een job als technisch directeur zou trouwens niet helemaal nieuw zijn voor Vercauteren, want hij vervulde die rol al in 2019 bij OH Leuven.

Wat de bondscoach betreft, bestudeerde de Taskforce de ingestuurde kandidaturen om tot een beknopte selectie te komen. Het is echter niet uitgesloten dat er ook nog coaches benaderd worden die niet solliciteerden. Op korte termijn moet de Taskforce opnieuw samenkomen om de volgende stappen te zetten.