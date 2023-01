‘Ongevraagd een hand op je bil? Dat gebeurt nog altijd’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Potloodtest

In de eerste aflevering van de talkshow Jan Jaap op zondag vertelde senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose (Open VLD) openhartig over MeToo in de politiek. In haar beginjaren als kabinetsmedewerker had ze daar een nare ervaring mee. ‘Een andere minister kwam naar me toe en die zei: als je de potloodtest kunt doorstaan, mag je op mijn kabinet komen werken. Allez, ik wist niet wat de potloodtest was.’

Daar wou Jan Jaap van der Wal wel meer over weten. ‘Je moet een potlood onder je borsten steken en als die blijft hangen, heb je hangborsten en doorsta je de test dus niet.’

‘In al mijn naïviteit, 22 jaar, vraag ik aan de minister: “En wat is de potloodtest”?’

Potloodtest (2)

Het is niet de eerste keer dat D’Hose deze potloodtest wereldkundig maakt. Zes jaar geleden deed ze er al een boekje over open, toen ze nog adjunct-kabinetschef was van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz. En zelfs voor MeToo losbarstte, kaartte ze het ongepaste gedrag aan in een opiniestuk.

‘Ik ben gelukkig nog nooit fysiek aangevallen,’ zei ze nog aan Van der Wal, ‘maar de grapjes en lollekes: dat gebeurt nog altijd. Dat je staat op een officiële staatsfoto en je een hand voelt op een bil waar die eigenlijk niet moet gevoeld worden. Dat gebeurt absoluut.’

‘Ik weet nog altijd niet hoe ik daar best op reageer’, zei ze. ‘Weglopen, kwaad worden, gewoon negeren? Iedere keer als die ongepastheden gebeuren, ben je daar toch een dag of twee niet goed van.’ Zij weet niet altijd hoe ze daar best op reageert, maar Van der Wal wel. Hij raadde haar aan om voortaan met servies te gooien. Als het om MeToo gaat, komt van mannen de beste raad.