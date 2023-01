Boris Johnson gaat memoires schrijven over zijn jaren in Downing Street

De Britse oud-premier Boris Johnson gaat zijn memoires over het premierschap neerpennen in een boek. Dat zegt de uitgever met wie hij een contract tekende.

‘Ik kijk uit naar de samenwerking met Boris Johnson en zijn schrijfsels over zijn jaren als premier. Hij was eerste minister tijdens enkele hele belangrijke recente momenten van het Verenigd Koninkrijk’, zegt Arabella Pike van de uitgeverij Harper Collins. Het worden memoires ‘zoals geen andere’, klinkt het bij de uitgever. Wanneer het boek zou uitkomen en hoeveel Johnson ervoor betaald wordt, is niet bekend.

Johnson is sinds september premier af. Partygate, een schandaal omdat Johnson bleef liegen over lockdownfeestjes in zijn ambtswoning, deed hem de das om. Onder Johnson verliet het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie en bezwoer het land de coronacrisis.

De flamboyante ex-premier zou bovendien ervaring hebben als auteur. Hij zou tijdens zijn premierschap gewerkt hebben aan een biografie over de iconische Britse toneelschrijver William Shakespeare.