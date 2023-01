Goede voornemens van plastiek en bijenwas

Sinds enkele jaren maak ik geen goede voornemens meer. Tenminste: ik schrijf ze niet op, en ik spreek ze niet uit. Maar in mijn hoofd ben ik dagelijks bezig met de vraag hoe ik mijn leven beter kan inrichten. Het begint met een kleine observatie: na de boodschappen het vers fruit uit de verpakking halen, en denken: ‘Dat is écht veel plastiek.’ Een paar weken later lees je dat de hoeveelheid plastiek op de oceaanbodem is verdrievoudigd in de afgelopen twintig jaar. Op een avond ben je groenten aan het snijden, wanneer er plots een minuscuul stuk plastiek van de snijplank loskomt en je het tussen de wortels voor het avondeten ziet liggen. Je herinnert je een nieuw wetenschappelijk onderzoek dat de hoeveelheid plastiek in ons dagelijks leven linkt aan onvruchtbaarheid bij mannen. En boem. Dát is mijn moment voor een goed voornemen.